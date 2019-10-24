الإعلام البريطاني يكشف جنسية ضحايا الشاحنة الـ39

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة ببريطانيا هي لمواطنين صينيين. واكتشف الضحايا داخل حاوية شاحنة في غريز التابعة لإسيكس شرق لندن الأربعاء Advertisements بعد وقت قصير من وصولها على متن عبّارة من بلجيكا. بعد وقت قصير من وصولها على متن عبّارة من بلجيكا. وأكدت شرطة إسيكس التي تعمل مع مسؤولين من دائرة الهجرة أن أولويتها تتمثل بمحاولة تحديد هويات الضحايا الذين يعتقد أنهم 38 بالغًا ومراهق واحد. حسبما نقلت فرانس برس. أولويتها تتمثل بمحاولة تحديد هويات الضحايا الذين يعتقد أنهم 38 بالغًا ومراهق واحد. حسبما نقلت فرانس برس. وفي سنة 2000، عثر على جثث 58 مهاجراً سريًا صينيًا داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطاني بينما نجا شخصان فقط.

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