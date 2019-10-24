«الناتو» يجتمع اليوم بشأن العدوان التركي على سوريا

يبدأ وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الخميس، اجتماعاً يستمر يومين، يهيمن عليه العدوان التركي على سوريا.

وأثار العدوان التركي إدانات حادة من جانب الكثير من دول الحلف، وسط مخاوف من أن يقوض هذا التوغل الاستقرار الإقليمي، ويضيع المكاسب التي تم تحقيقها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

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ومن المرجح أن يطلع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الخميس، نظراءه من دول الحلف على أحدث التطورات بشأن الهجوم التركي في سوريا، كما تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور الكشف عن المزيد من التفاصيل حول مقترحها لنشر قوات دولية لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.