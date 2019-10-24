الحريري يرحب بدعوة عون لإعادة النظر في واقع حكومة لبنان

رحب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الخميس، بدعوة الرئيس ميشال عون لإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي وسط احتجاجات تطالب باستقالة الحكومة.

وقال على تويتر "اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية، ورحّبت بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، من خلال الآليات الدستورية المعمول بها".

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وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المتظاهرين إلى الحوار للوصول إلى أفضل الحلول لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

وأضاف "صار من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي".

ووعد عون، في كلمة إلى الشعب اللبناني نقلتها شاشات التلفزيون، بالتصدي للفساد ممتثلاً لمطلب مئات الآلاف من المحتجين الذين يتظاهرون في الشوارع منذ الأسبوع الماضي.