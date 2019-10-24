لندن.. تواصل المحادثات لإقرار تشريع حول "بريكست"

قال مصدر من حزب العمال المعارض في بريطانيا، إن محادثات تجري بين الحزب وأعضاء من حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الحكومة بوريس جونسون لوضع جدول زمني لإقرار قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
كان مجلس العموم قد رفض يوم الثلاثاء محاولة جونسون لوضع جدول زمني مدته ثلاثة أيام لإجازة قانون (بريكست).
قال مصدر أوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ، أمس الأربعاء، على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من دون تحديد موعد.
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وكان البرلمان البريطاني قد رفض الجدول الزمني السريع لرئيس الوزراء بوريس جونسون للتصديق على صفقة الخروج، مما دفع رئيس الوزراء إلى تعليق تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليستشير زعماء الاتحاد الأوروبي.
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