قسد تتهم تركيا بخرق الهدنة.. وتطالب بلجم الأتراك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 أكتوبر 2019 04:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الخميس، أن تركيا والفصائل الموالية لها مستمرة في شن هجمات على الجبهة الشرقية لمنطقة رأس العين رغم إعلان الأتراك انتهاء العمليات العسكرية.

وطالب عبدي الجهات الضامنة(روسيا وأميركا) لوقف إطلاق النار، القيام بمسؤولياتها في لجم الأتراك وإيقاف عملياتهم.

كما طالبت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أميركا بالتدخل لوقف العدوان، مؤكدة أن تركيا ووكلاؤها ما زالوا ينتهكون وقف إطلاق النار، شمال سوريا.

من جهته، أشار مسؤول في “قسد” إلى استعدادهم لبحث الانضمام لجيش النظام السوري بعد تسوية الأزمة سياسياً.

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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن أن اشتباكات متقطعة وقعت بين الفصائل الموالية لتركيا وقسد في ريفي رأس العين وتل أبيض، قاطعة الهدوء النسبي والحذر في منطقة شرق الفرات.

كما أشار في وقت سابق الخميس إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” وفصائل موالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكر أن 4 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا، وأصيب اثنان خلال عملية تسلل لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” على جبهة كفر كلبين في ريف حلب الشمالي.

كما أضاف أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة جرت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس على محور “الدغلباش” غرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بين القوات الكردية في المنطقة من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، ترافقت مع قصف مدفعي من القواعد التركية المتمركزة شمال حلب على مواقع القوات الكردية.

إلى ذلك، أشار إلى تنفيذ القوات التركية المتمركزة على أطراف مدينة أعزاز قصفا عنيفاً، استهدف مواقع القوات الكردية المتمركزة في جبهة مرعناز بريف حلب الشمالي.