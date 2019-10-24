“جثث الشاحنة” في بريطانيا.. الكشف عن جنسيات الضحايا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 أكتوبر 2019 04:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 أكتوبر 2019 04:17 مساءً - مشاركة

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن الجثث الـ39 التي عثر عليها الأربعاء في شاحنة غربي لندن هي لأشخاص يحملون الجنسية الصينية.

وكانت السلطات البريطانية قد تلقت بلاغا بالعثور على حاوية شاحنة عثر بداخلها على أشخاص في مجمع ووترغليد الصناعي في منطقة غريز.

وتم توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 25 عاما والمتحدر من أيرلندا الشمالية بشبهة القتل.

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وقالت “بي بي سي” إن الشرطة البريطانية لا تزال تحقق مع السائق، فيما قامت الشرطة في أيرلندا الشمالية بحملة مداهمات لمنازل وفتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت هناك عصابات جريمة منظمة على صلة بالجريمة.

وقد أعلنت الأربعاء وفاة جميع الضحايا رسميا من الموقع حيث عثر عليهم.

وقال قائد شرطة إسيكس آندرو مارينر في بيان: “هذه حادثة مأسوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها”، ووصفها رئيس الحكومة بوريس جونسون بأنها “مفزعة”.