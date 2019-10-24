كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الإيراني: طهران ترى تهديد "ترامب" بالحرب "خداع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاهل وزير الدفاع الإيراني العميد الجنرال أمير حاتمي، تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بـ "النظر" في هجوم محتمل ضد إيران، قائلاً، إن التصريحات تبدو وكأنها "خدعة" أخرى.

وقال وزير الدفاع الإيراني، في إشارة إلى السلسلة المزعومة لـ "الهزائم" الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك تدمير طائرة أمريكية بدون طيار بقيمة 220 مليون دولار فوق المجال الجوي الإيراني من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية في يونيو: "إذا ارتكبوا- الولايات المتحدة- خطأً، فسيتلقون ردًا يجعلهم أكثر خجلًا من التدابير السابقة التي تسببت في العار لهم".

وأضاف "حاتمي": "يبدو وكأنه خدعة لتغطية غضبهم. أي هجوم على إيران من قبل الولايات المتحدة سيؤدي إلى رد ساحق من قوات مسلحة قوية تعتمد على نفسها تحظى بدعم الشعب الإيراني.

ووفقًا لوزير الدفاع الإيراني: "لقد رأوا واختبرونا مرة واحدة في مسألة الاستيلاء على سفينة تابعة لجمهورية إيران الإسلامية. رأونا خلال غارة جوية على حدودنا. لقد ردينا، دون تردد، بالقوة الكاملة منذ اللحظة الأولى".

جاءت تصريحات وزير الدفاع في أعقاب تعليقات الرئيس "ترامب"، في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي دافع فيها عن سجله في السياسة الخارجية في خضم التحقيق في قضية عزل الديمقراطي، لكنه حذر من أنه سيكون مستعدًا لإشراك الولايات المتحدة في حرب جديدة إذا لزم الأمر.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد بلاده لحرب مع إيران في حال وجود ضرورة لاتخاذ هذه الخطوة الهامة، مهددًا بضرب إيران.

وقال "ترامب"، التحدث إلى الصحفيين يوم الاثنين: "هذا الأمر برمته سيء للغاية بالنسبة لبلدنا. في وسط ذلك، أحاول الخروج من الحروب. ولكن قد نضطر إلى الدخول في الحروب أيضًا".

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وأضاف: "حسنًا؟ ... نحن مستعدون بشكل أفضل مما كنا عليه من قبل. إذا فعلت إيران شيئًا ما ، فسيتعرضون للضرب كما لو أنهم لم يتعرضوا للضرب من قبل. أعني، لدينا الأشياء التي ننظر إليها".

وأوضح "ترامب"، في تصريحات له: "سنضرب إيران إذا اضطررنا، ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة".

وفرض الرئيس الأمريكي عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني، مؤكدًا أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ثبات وقف إطلاق النار شمالي سوريا مع وجود خروق بسيطة، منوها بأنه لا يريد ترك القوات الأمريكية في سوريا.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الاثنين: "إذا اتبعت تركيا سلوكا خاطئا فإن الولايات المتحدة ستنزل عقوبات بها وتفرض مزيدا من الضرائب على منتجاتها".

وتابع أن القوات الأمريكية في سوريا ستنقل إلى مناطق أخرى في المرحلة الأولى، لكنها ستعود إلى الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن واشنطن ستبقي على عدد صغير من الجنود الأمريكيين في سوريا.