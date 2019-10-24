كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قسد ترفض العرض الروسي بالانسحاب مقابل وقف العدوان التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، رفضت العرض الروسي بالانسحاب مقابل وقف العدوان التركي، وفقًا لقناة العربية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستستـأنف الهجمات ضد الأكراد إن لم ينسحبوا وفق الاتفاق مع روسيا.

وقد اعلنت قوات سوريا الديمقراطية، مقتل 16 عنصرا من مقاتليها وإصابة 3 آخرين، جراء "هجمات جيش الغزو التركي البرية والجوية والمدفعية" في الـ24 ساعة الماضية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان، إنه "على الرغم من قرار وقف إطلاق النار الذي التزمت بها قواتنا، لكن جيش الغزو التركي والفصائل الإرهابية الموالية له استمرت في شن هجماتها".

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وأضاف البيان أن قوات الجيش التركي استهدفت قرى رأس العين بالقصف الجوي، وتم استقدام المزيد من القوات والتحضيرات لمناطق وقف إطلاق النار، كما حاول الجيش التركي "استهداف مواقعنا في محور قريتي الحبش و الشكيرية، ومحاور أخرى تم استهدافها بالسلاح الثقيل".

وأشار البيان أن قوات "قسد" ردت على هذه الهجمات "في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس"، مؤكدا أن "قواتنا تصدت لمحاولات التقدم وردتها على أعقابها، فيما استخدم جيش الغزو التركي القصف المدفعي بعد أن تم صد عدوانه البري".

ومن المقرر أن الانسحاب سيبدأ عقب سماح تركيا لـ"قسد" بإجلاء مقاتليها والمدنيين من مدينة رأس العين المحاصرة، مؤكدا أن الإجلاء الجزئي من المدينة قد جرى أمس السبت، بعد إرجائه مرارا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، وثمة خطة لإكمال عملية الإجلاء اليوم الأحد إن لم يحدث هناك تأجيل جديد.



