كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تكشف هوية ضحايا الشاحنة الـ39 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة ببريطانيا هي لمواطنين صينيين، حسبما ذكرت ذكرت وسائل إعلام محلية.

وعثرت الشرطة البريطانية، أمس الأربعاء، على 39 جثة في شاحنته، التي كانت مركونة داخل مجمّع صناعي ببلدة Grays البعيدة في جنوب شرقي إنجلترا 40 كيلومتراً عن لندن.

الضحايا داخل الشاحنة

وقالت الشرطة البريطانية، إنها اكتشف الضحايا داخل حاوية شاحنة في غريز التابعة لإسيكس شرق لندن الأربعاء بعد وقت قصير من وصولها على متن عبّارة من بلجيكا.

وتعمل شرطة إسيكس، مع مسؤولين من دائرة الهجرة أن أولويتها تتمثل بمحاولة تحديد هويات الضحايا الذين يعتقد أنهم 38 بالغًا ومراهق واحد. حسبما نقلت فرانس برس.

وفي سنة 2000، عثر على جثث 58 مهاجراً سريًا صينيًا داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطاني بينما نجا شخصان فقط.

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تحقيقات الشرطة البريطانية

ووصفت وسائل الإعلام البريطانية، التحقيق بأنه واحد من أكبر التحقيقات الجنائية، لأن الشرطة تعتقد أن الشاب الذي يختصر اسمه الأول بحرفي MO في موقعين للتواصل "وصل السبت الماضي من بلغاريا" إلا أن سلطاتها نفت مروره بأراضيها، لذلك اعتبروه لغزاً كالشاحنة التي ظلت 4 أيام مركونة في الشارع كمقبرة متنقلة بمحتوياتها من الجثث، إلى أن وصل إلى الشرطة بلاغ عنها، وحين وصل أفراد منها إليها، صعقهم ما رأوه من مجزرة رهيبة حدثت داخلها.

احتجاز سائق الشاحنة

وقد احتجزت الشرطة البريطانية، سائق الشاحنة، مؤكدة أنه من أيرلندا الشمالية، واسمه Maurice Robinson وعمره 25 سنة، ويخضع الآن لتحقيق مكثف.

سائق الشاحنة

ويبدو السائق "مو روبنسون" لمن يزور حسابه في "فيسبوك" أو Instagram التواصليين، أنه مهووس بالشاحنات إلى حد كبير، ففي Facebook وحده، وجدت "العربية.نت" أنه نشر أكثر من 100 صورة لشاحنات متنوعة الماركات والموديلات، وبأنه قام بنقل بضائع عدة في السابق إلى السعودية والدنمارك والسويد. كما نشر صوراً يظهر في بعضها وهو جالس عند مقود الشاحنة وقت كان عمره 20 فقط.