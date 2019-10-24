كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غصن" يرفض التهم الموجهة إليه بسبب "سوء سلوك المدعي العام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض كارلوس غصن، رئيس نيسان السابق، الذي ينتظر المحاكمة في اليابان، اليوم الخميس، الدعوى المرفوعة ضده، متهمًا المدعين العامين اليابانيين بـ "نمط منتشر من سوء السلوك غير القانوني".

وتزعم الادعاءات، التي تم تقديمها في ملفين إلى محكمة طوكيو الجزئية من قبل محاميه، أن المدعين العامين تواطأوا مع شركة نيسان وتعاقدوا من الباطن على تحقيقاتهم مع موظفي شركة صناعة السيارات الذين كانوا يحاولون الإطاحة بغصن.

وقال محامو غصن في بيان: "تثبت ملفات المحكمة أن قضية المدعين العامين التي كان لها دوافع سياسية والتسمم منذ البداية كانت معيبة ومتناقضة في سجل الأدلة".

وغصن خرج بكفالة في طوكيو، في انتظار المحاكمة على أربع تهم تتعلق بسوء سلوك مالي. وهو ينكر ارتكاب أي مخالفات وقدم دفاعه مرة أخرى اليوم الخميس.

ولكن هو ومحاميه يقولون: "أن القضية برمتها ضده "معيبة بشكل أساسي".

وتزعم الإيداعات إنشاء "فرقة عمل سرية" في نيسان تم إنشاؤها من أجل "استخلاص مزاعم ارتكاب السيد غصن لأفعال خاطئة كذريعة لإزاحته".

ويضفون طابعًا رسميًا على المزاعم التي قدمها غصن سابقًا - أن المزاعم ضده تنبع من الاستياء داخل نيسان بسبب خططه لدمج الشركة عن كثب مع شريك تحالفها، شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو.

إلى جانب ميتسوبيشي موتورز، تشكل نيسان ورينو تحالفًا رائدًا للسيارات، ولكن العلاقات داخل الشراكة كانت متوترة في بعض الأحيان.

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ويدعي فريق غصن القانوني أن المعارضة لزيادة تكامل شركات السيارات استقطبت حتى المسؤولين الحكوميين من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI).

وقال الفريق القانوني في غصن في بيان: "الادعاء ضده نتج عن تواطؤ غير قانوني بين المدعين العامين والمسؤولين الحكوميين في METI والمسؤولين التنفيذيين في نيسان."

وأرادوا منع غصن من زيادة تكامل نيسان مع شريكتها في التحالف الفرنسي رينو، وفقًا للمحامين.

ويتهم فريق غصن القانوني المدعين العامين بسوء السلوك على نطاق واسع، بدءًا من الادعاءات بأنهم استخدموا موظفي نيسان للتحقيق في الممتلكات العملاقة السابقة وحتى الاستيلاء عليها، إلى اتهامات بالتمييز وحرمانه من محاكمة سريعة.

وكان المسؤول التنفيذي السابق رفيع المستوى قد تم اعتقاله في نوفمبر الماضي أثناء هبوطه في طوكيو على متن طائرة خاصة، وقضى 108 يومًا في الاحتجاز قبل الفوز بكفالة.

وتم إلقاء القبض عليه بعد فترة ليست طويلة، حيث أضاف المدعون إلى ورقة الاتهام الخاصة به، لكنه فاز بكفالة للمرة الثانية بعد قضاء 21 يومًا أخرى في الحجز.

وجاء إطلاق سراحه بشروط صارمة، بما في ذلك القيود المفروضة على رؤية زوجته بكفالة قدرها 4.5 مليون دولار.

