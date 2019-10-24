رسميا.. تحديد ملعب وموعد انطلاق “ديربي العاصمة” بين الفتح والجيش الملكي

توصل فريقا الفتح الرباطي والجيش الملكي، إلى اتفاق رسمي مع الجهات الأمنية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص توقيت ومكان إجراء مباراة “الديربي” التي ستجمع بينهما، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية.

وأكد مصدر مقرب من الفريق العسكري أن ” الطرفان اتفقا على انطلاق المباراة على الساعة الرابعة عصرا، بملاعب مولاي الحسن بالرباط”.

وتتجه إدارة نادي الفتح الرباطي إلى طرح تذاكر مباراة “الديربي”، مساء اليوم الخميس.

وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من الفريق الرباطي أن هذا الأخير، توصل إلى اتفاق مع إدارة العساكر، من أجل طرح تذاكر المباراة قبل يومين من إجراءها، من أحل تفادي أي مشاكل على أبواب الملعب، يوم المباراة، خاصة وأن الإقبال الجماهيري سيكون كبيرا وملعب مولاي الحسن، لا يتسع لأعداد غفيرة من الجماهير.

مباراة “الديربي” ستقام إذن بشبابيك مغلقة، ومدرجات ملعب مولاي الحسن، سيتم تقسيمها إلى نصفين متساويين بين الفريقين، على الرغم من كون الفتح هو المستضيف، إذ تم تمكين جماهير الجيش من 3000 تذكرة، في ملعب يتسع ل6 آلاف مناصر.