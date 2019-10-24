بتعاون مع إيهاب.. باطمة تطلق عملها الجديد

تستعد الفنانة دنيا باطمة، لإصدار عملها الجديد،الذي يندرج ضمن خانة الراي، وتعاملت فيه مع الفنان إيهاب أمير، يوم الثلاثاء المقبل.

وتعتزم باطمة إطلاق جديدها، على شكل فيديو كليب، وتقيم بمناسبة إصداره حفلا بحضور أصدقائها الفنانين في أحد فنادق المصنفة بالدار البيضاء.

وكتب جديد دنيا باطمة ولحنه الفنان إيهاب أمير، فيما أخرج الكليب الذي أنجز بمنتع مزاغان بالجديدة، زوجها محمد الترك، تحت الإدارة الفنية لحسن الكورفطي.

وتخوض باطمة تجربة غناء الراي، للمرة الأولى في مسارها، غير أنها تقدم بعض أغاني الراي المشهورة من حين لآخر في حفلاتها.