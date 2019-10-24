بعد أن شتمهم في مباراة ريال مدريد.. بلهندة يعتذر للأتراك ويؤكد: “لم أستحق ما تعرضت له”

قدم يونس بلهندة، اللاعب الدولي المغربي المحترف في صفوف فريق غلاطة ساري التركي، اعتذارا رسميا لجماهير النادي، وذلك بسبب ردة الفعل اللارياضيو التي صدرت منه، يوم الثلاثاء، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام ريال مدريد، في ثالث مباريات مجموعات دوري أبطال أروبا.

وكتب الدولي المغربي، اليوم الخميس، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيه: ” نحن عائلة كبيرة وقوية، هدفي هو أن أقدم كل ما لدي وأن أحارب على رقعة الميدان، وأن أكافأ أيضا، اعتقد بأنني لم أكن أستحق ما تعرضته له على أرضية الميدان، وأنا حزين جدا، أنا آسف على كل ما حصل”.

وقام مدرب الفريق التركي، فاتح تريم، بتغبير يونس بلهندة، في الدقيقة 66، فتعرض لوابل من صافرات الاستهجان من طرف جماهير فريقه، انتقادا للأداء الذي قدمه، خاصة في الجولة الثانية، وهو الأمر الذي. رد عليه بلهندة بالسب والشتم، والتلفظ بكلمات نابية.

وحسب تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، فإن إدارة النادي تتجه إلى توقيف بلهندة لعدة مباريات، بسبب سلوكه مع الجماهير، مع غرامة مالية ستكون ثقيلة، وذلك بعد إحالته على المجلس التأديبي للنادي، هذا في الوقت الذي تطالب فيه الجماهير بطرده بشكل نهائي.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي يدخل فيها بلهندة في ملاسنات مع الجماهير، إذ سبق وأن حدث الأمر نفسه، في مرة سابقة خارج الملعب، غير أن إدارة النادي والمدرب فاتح تريم، مصران على الاحتفاظ بخدماته، بعد تألقه في الفترة الأخيرة.