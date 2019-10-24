شكرا لقرائتكم خبر عن مسام ينتزع قرابة 100 الف لغم حوثي في اليمن والان مع التفاصيل

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" عن إقترابه من إنتزاع 100 الف لغم في خمس محافظات يمنية منذ بدء عمله .

وقال المشروع، أن أنه تم نزع 96649 لغما منذ بدء البرنامج الذي يدخل عامه الثاني .

وأعلنت الفرق العاملة ضمن مسام، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، تنفيذ عملية إتلاف وتفجير، الثلاثاء 245 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في عدن، و3 آلاف لغم في المخا بمحافظة تعز، الأربعاء.

وأوضحت الفرق في بيان لها أن العملية التي تم تنفيذها، الثلاثاء، في مديرية البريقة بمحافظة عدن السادسة، ليصل بذلك إجمالي ما تم إتلافه من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف غير المنفجرة في الساحل الغربي إلى 37320.

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وقالت إن التفجير الذي نفذته فرق مسام الهندسية، شمل 129 قذيفة، و68 عبوة ناسفة، و51 لغما مضادا للدروع بالإضافة إلى 6 قنابل يدوية.

وفي ذات السياق، أعلن المشروع السعودية تنفيذ عملية إتلاف وتفجير لـ3000 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية المخا بمحافظة تعز؛ حيث تعد العملية التي تم تنفيذها، الأربعاء، في الساحل الغربي العملية الثالثة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والسادسة منذ انطلاق المشروع، ليصل إجمالي ما تم إتلافه من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف غير المنفجرة إلى 40770.

وشمل التفجير الذي نفذه الفريق 30 مسام 2500 لغم مضاد للدبابات، و450 قذيفة غير منفجرة، و50 عبوة ناسفة.

ونقل موقع مسام عن المقدم عارف القحطاني، قائد الفريق 22 في الساحل الغربي، أن كمية الألغام التي تم تفجيرها تم نزعها من قبل الفريق من مناطق الوزاعية، وموزع، ويختل.

ويعمل المشروع السعودي مسام في الساحل الغربي بـ16 فريقا هندسيا موزعة على مديريات ذباب، المخا، باب المندب، مديرية الدريهمي، موزع، الوازعية، مديرية الخوخة، حيس، ويختل، بالإضافة إلى مديرية كرش بمحافظة لحج.