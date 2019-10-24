شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة المصرية: آبي أحمد يكن كل التقدير لشعب وقيادة مصر والان مع التفاصيل
أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم في سوتشي بروسيا، تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.
وأضاف أن "آبي أحمد" أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها من سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً، موضحاً أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد أن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.
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