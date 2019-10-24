شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يرحب بدعوة عون إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي والان مع التفاصيل

علق رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على كلمة الرئيس ميشيل عون اليوم الخميس.

وقال الحريري: هاتفت الرئيس عون ورحبت بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي.

وكان الرئيس اللبناني أعلن تأييده إنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة والسرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام.

وعبر الرئيس اللبناني، ميشيل عون، عن تفهمه صرخة الألم اللبنانية "لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة".

وقال في كلمة له اليوم: نطمح إلى دولة لبنانية بلا طائفية يتساوى أمامها الجميع.

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وأضاف عون: رئيس الجمهورية بعد الطائف يحتاج إلى تعاون الحكومة والبرلمان لتحقيق الإصلاح.

وتابع الرئيس اللبناني: لا أسعى إلى التهرب من المسؤولية لكن العراقيل كثيرة.

وأردف: تكلمت يوميا عن مكافحة الفساد لكن مسؤولين كثير استاؤوا من الموضوع.

وأكد عون أن المحاسبة تتم من خلال القضاء والسارق لا طـائفة له.

وأوضح أنه من الضروري استعادة الأموال المنهوبة ويجب محاسبة كل من سرق المال العام.

وزاد عون: ملتزم بمكافحة الفساد وهذه مسؤولية مجلس النواب وأتطلع للتعاون.