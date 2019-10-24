شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. المليشيات تمنع طالبات ومعلمات تحفيظ القرآن من دخول جامع الفردوس والان مع التفاصيل

منعت مليشيا الحوثي الإرهابية لليوم الخامس على التوالي عشرات الطالبات ومعلمات تحفيظ القرآن الكريم من دخول جامع الفردوس بحي سعوان بالعاصمة صنعاء. ونقلت وكالة "خبر" عن شهود عيان أن مسلحي مليشيات الحوثي منعوا طالبات ومعلمات تحفيظ القرآن الكريم من دخول جامع الفردوس والتوجه إلى حلقات التحفيظ في المسجد. وتابعو أن مسلحي المليشيا برروا إغلاق المسجد والمركز بأنه لا يتم تدريس الملازم الحوثية ولقيام المعلمات بتدريس كتب الحديث ومنها البخاري ومسلم. Advertisements ولفتوا إلى أن المليشيات تعتزم فرض مشرفة حوثية من ما يسمى «الزينبيات» بعد إزاحة مديرة مركز تحفيظ القرآن بالمسجد. وأشاروا إلى أن المعلمات وطالبات تحفيظ القرآن الكريم نفذن وقفة احتجاجية وافترشن الشارع رفضاً للتعسفات الحوثية ومنعهن من دخول المركز والمسجد. الجدير ذكره أن الطالبات ومعلمات تحفيظ القرآن الكريم بالمركز اتخذن من بدروم المسجد مقراً للدراسة والتحفيظ وقام الحوثيون بإغلاقه قبل أيام فانتقلن المدرسات والطالبات إلى باحة المسجد قبيل إغلاق بواباته الرئيسة مجدداً.

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