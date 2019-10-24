شكرا لقرائتكم خبر عن عون يعلن تأييده إنشاء محكمة خاصة بجرائم المال العام واسترداد الأموال المنهوبة والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس اللبناني تأييده إنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة والسرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام. وعبر الرئيس اللبناني، ميشيل عون، عن تفهمه صرخة الألم اللبنانية "لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة". وقال في كلمة له اليوم: نطمح إلى دولة لبنانية بلا طائفية يتساوى أمامها الجميع. وأضاف عون: رئيس الجمهورية بعد الطائف يحتاج إلى تعاون الحكومة والبرلمان لتحقيق الإصلاح. وتابع الرئيس اللبناني: لا أسعى إلى التهرب من المسؤولية لكن العراقيل كثيرة. Advertisements وأردف: تكلمت يوميا عن مكافحة الفساد لكن مسؤولين كثير استاؤوا من الموضوع. وأكد عون أن المحاسبة تتم من خلال القضاء والسارق لا طـائفة له. وأوضح أنه من الضروري استعادة الأموال المنهوبة ويجب محاسبة كل من سرق المال العام. وزاد عون: ملتزم بمكافحة الفساد وهذه مسؤولية مجلس النواب وأتطلع للتعاون.

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