شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تُعمم على مدارس إب الأهلية بوقف تدريس المناهج السابقة والان مع التفاصيل

أصدرت مليشيا الحوثي، تعميماً على مدارس محافظة إب الأهلية بوقف تدريس المناهج السابقة. وذكرت مصادر " أن مليشيا الحوثي عممت على المدارس الخاصة بتدريس المناهج المعدلة من قبلهم ووقف التدريس بالمناهج السابقة. Advertisements وبحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي الانقلابية سحبت" منهجي القرآن والتربية الإسلامية" المعمول بها طوال السنوات الماضية، من المدارس الخاصة بشكل كامل. وهددت المليشيا المدارس الأهلية بعقوبات عدة بينها إغلاق المدارس وسحب التراخيص في حال تم تدريس المنهج القديم، وشكلت لجان ميدانية للتأكد من تدريس المنهج الجديد الذي تم تعديله بما يتوافق مع أفكار المليشيا الحوثية.

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