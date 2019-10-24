شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المليشيا تقيل قيادات مؤتمرية بإب وتعين متحوثين والان مع التفاصيل

تواصل مليشيا الحوثي حوثية المؤسسات في محافظة إب، وسط اليمن. وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي الإنقلابية عينت عددا من الحوثيين والمتحوثين في مناصب إدارية ومكاتب حكومية بمختلف مديريات المحافظة. Advertisements وبحسب المصادر، فإن المليشيا تواصل إقالة قيادات مؤتمرية من مناصبها وتستبدلهم بموالين لها. وفي التفاصيل، عينت مليشيا الحوثي المتحوث محمد المشرقي نائب مدير المركز التعليمي بمديرية جبلة والمتحوث عبدالغني باعلوي رئيس لقسم التوجيه بالمركز التعليمي.

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