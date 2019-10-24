شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يختطفون سكان عمارة بإب بعد خلاف مع المالك على جبايات والان مع التفاصيل

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، سكان عمارة سكنية في حي المحافظة بمدينة إب، بسبب خلاف مع مالك العقار، في حدث غير مسبوق بتاريخ المدينة.

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وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، اقتحمت إحدى المباني السكنية في "حي المحافظة" ـ قرب مبنى السلطة المحلية ـ واختطفت سكان العمارة، بعد خلاف مع مالك العمارة بشأن الضرائب، للضغط عليه لدفع جبايات مالية تحت مسمى ضرائب متأخرة.

يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية، فرضت على ملاك العقارات السكنية إيجار شهر كامل من العام، كضرائب عقارات استحدثتها المليشيا في المحافظة التي تشهد انتهاكات يومية منذ سيطرة الانقلابيين عليها، فضلا عن جبايات أخرى تحت مسميات عدة من بينها ضرائب سنوات فائتة وأخرى دعما للمجهود الحربي وأخرى تحت مسمى دعما للمولد النبوي.