شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد عمليات القتل والسرقات في إب والان مع التفاصيل

تزايدت عمليات الجريمة والقتل في مناطق تابعة لمحافظة إب، وسط اليمن، فيما تتصاعد عمليات السرقة. وأفادت مصادر محلية، بمقتل مواطن يدعى "بشير حسين عبدالله بدير" برصاص مسلح بمديرية يريم في ظل فوضى وانفلات أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. Advertisements وفي موضوع آخر، ذكرت المصادر، بان دراجة نارية سرقت بمدينة إب وهي مملوكة لمواطن يدعى "كمال محمد الخياط" يعول بها على أسرته في ظل زيادة السرقات والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين. وتشهد إب فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجريمة والقتل والنهب والسرقات.

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