شكرا لقرائتكم خبر عن التقى بالرئيس المصري.. رئيس وزراء أثيوبيا: الإعلام أثار التوترات والان مع التفاصيل

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، إن الإعلام هو السبب الرئيسي في إثارة التوترات بين القاهرة وأديس أبابا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مباحثاته، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إيجابية.

وأضاف آبي أحمد، في تصريحات للتلفزيون الإثيوبي على هامش قمة روسيا أفريقيا المنعقدة بمدينة سوتشي، إن التناول السلبي لتصريحات قادة البلدين تسببت في التوتر الذي حدث، معربا عن أمله أن يبتعد الإعلام عن إثارة التوترات والنقل الخاطئ.

وتعقد القمة اليوم برئاسة مشتركة بين السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي تتناول تعزيز العلاقات مع القارة السمراء وسبل تطويرها.

وأوضح أن مباحثاته التي أجراها، مع الرئيس المصري اليوم كانت إيجابية وتناولت تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة الحوار والتفاوض فيما يتعلق بسد النهضة.

Advertisements

رئيس الوزراء الإثيوبي أشار كذلك إلى أن اللقاء بحث تعزيز العلاقات الشعبية والـتأكيد على رغبة قادة البلدين في مواصلة المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة والتشاور السياسي لدعم المفاوضات الفنية لمعالجة الخلافات والمخاوف المصرية المتعلقة بشأن قواعد وملء السد.

كما جدد تأكيده على الالتزام بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها حول سد النهضة، مبينا أنه لن يتم إلحاق أية أضرار بمصالح الشعب المصري.

وذكر آبي أن الرئيس السيسي، أبدى استجابة كبيرة لدعوة إثيوبيا في دعم جهودها للحفاظ على الموارد المائية في حوض النيل وذلك من خلال المبادرة التي تنفذها بلاده بزيادة الغطاء النباتي من استهداف زراعة 20 مليار شتلة.

كما بين أن المفاوضات الفنية والمشاورات السياسية ستتواصل بين البلدين من أجل معالجة جميع المخاوف التي يثيرها الجانب المصري وتحقيق التنمية لإثيوبيا بما ليضر بمصلحة مصر.