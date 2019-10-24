شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون يعلقون على ملاحظة الرئيس الروسي لربطة عنق الرئيس المصري والان مع التفاصيل

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تسجيل مصور يظهر ملاحظة الرئيس الروسي على ارتداء الرئيس المصري ربطة عنق مشابهة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ملاحظة وردة فعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على ارتداء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ربطة عنق متشابهة.

مقاطع الفيديو المتداولة نشرتها روسيا اليوم أولا، جاءت على هامش منتدى إفريقيا -روسيا الاقتصادي الذي يقام في مدينة سوتشي الروسية، برئاسة بوتين والسيسي، وحضور عدد من قادة دول أفريقيا، والذي أعلن خلاله عن عدد من المبادرات بين الدولتين.

وعلق الناشطون عبر مواقع التواصل بدعابة على هذه الملاحظة: وقال مختار عبدالله، عبر تغريدة "بوتبن : الكرافتة دي بأه اللي بيقولوا عليها 500 الف دولار ؟؟ السيسي : ايوة عندي منها تلاتة اربعه هبقى اديك واحدة قبل ما امشي

بوتين : حبيبي يا ابو محمود السيسي : لما تبقي تيجي مصر ها اوصيلك علي أكله فطير مشلتت وجبنة قديمة وعسل اسود وعسل نحل".

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وكانت القاهرة وموسكو تعملان على إنشاء منطقة صناعية في مصر حيث يمكن للشركات الروسية العمل منها للإنتاج محلياَ، وأن 23 شركة روسية ستعمل في المنطقة الصناعية في مصر، ومن المتوقع أن يزداد عددها في المستقبل.

أما حساب نبض مصر، ذكر "بوتين داعب السيسي لما لقي تصادف تشابه الكراڤتات توافق افكار عجيب شغل مخابرات بقى بس يالهووووووي علي طعامة وخجل ريسنا السيسي".

بدورها زهرة سيناء قالت "مشهد روعة بين الرئيس.، السيسي بوتين بسبب ربطات العنق ، بيقله الكرفت بتاعتك شبهة بتاعتي تحس كده ان في غيرة بين الزعماء مش علشان هما زعماء يبقه كله رسمي لازم برضه ياخد بالهم من شياكتهم".

وحساب السعيد بدوره قال "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحظ تشابه ربطة العنق التي يرتديها مع ربطة عنق الرئيس السيسي ولم يترك الفرصة للتعليق الطريف مما اثار ابتسامة الجميع (السيسي اعاد لمصر مكانتها في العالم)

ومن جبته قال الغرد "عبدالله الشايجي "في القمة الروسية -الأفريقية في سوتشي التي عقدت اليوم لاحظ الرئيس بوتين تشابه رب عنقه وربطة عنق الرئيس المصري السيسي..الذي وجه لبوتين دعوة لزيارة مصر فكانت هذه اللقطة الملفتة".