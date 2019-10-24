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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية توقعاتها بشأن حالة الطقس الخميس.

 

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

 

ولفتت الهيئة إلى أنّ الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها استمرار لسقوط للأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، محذرة من أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، فيما تأتي الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

 

القاهرة 20 25

 

شبين الكوم 19 25

 

طنطا 19 24

 

دمنهور 19 23

 

الإسكندرية 19 22

 

بلطيم 19 22

 

مطروح 18 23

 

بورسعيد 19 26

 

دمياط 19 26

 

الزقازيق 20 26

 

الإسماعيلية 20 26

 

السويس 21 27

 

العريش 19 27

 

شرم الشيخ 22 31     

 

الغردقة 22 31

 

مرسى علم 21 32

 

الفيوم 20 25

 

بني سويف 20 26

 

المنيا 20 27

 

أسيوط 20 27

 

سوهاج 21 28

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قنا 21 29

 

الأقصر 21 30

 

أسوان 22 31

 

 

 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

 

مكة المكرمة 26 37

 

المدينة 22 36

 

الرياض 22 36

 

المنامة 29 35

 

أبو ظبي 26 36

 

الدوحة 27 34

 

الكويت 23 36

 

دمشق 10 23

 

بيروت 22 26

 

عمان 12 23

 

القدس 16 22

 

غزة 19 26   

 

بغداد 19 26

 

مسقط 26 32 

 

صنعاء 08 24

 

الخرطوم 27 37

 

طرابلس 19 29

 

تونس 16 22

 

الجزائر 14 19

 

الرباط 09 22

 

نواكشوط 25 34

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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