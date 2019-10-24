أمين عام الناتو يعرب عن قلقه بشأن العدوان التركي على سوريا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إن الوضع في شمال شرقي سوريا معقد، معربا عن بالغ قلقه بشأن العملية العسكرية التركية هناك.

وبدأت القوات التركية عدوانا عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، في كلمة للصحفيين عقب اجتماعات حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس، على ضرورة ضمان عدم انتقال داعش إلى أفغانستان بعد هزيمته في العراق وسوريا.

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وفي السابع عشر من الشهر الجاري أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.



ويقضي الاتفاق بين موسكو وأنقرة بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية نحو 30 كيلومترا عن طول الحدود التركية البالغ 440 كيلومترا.

كما ينص الاتفاق على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية بـ"تسهيل انسحاب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كلم على الحدود بين سوريا وتركيا.