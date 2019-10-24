محتجون يرفضون كلمة عون.. إغلاق مداخل طرابلس ودعوة للعصيان

أغلق محتجون لبنانيون، الخميس، جميع مداخل مدينة طرابلس اللبنانية، ودعوا إلى عصيان مدني مفتوح.

وذكرت مراسلة "العين الإخبارية" في لبنان، أن دعوة المتظاهرين في طرابلس جاءت عقب كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون، التي دعا خلالها لإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي.



وكان عون، قال في أول كلمة للشعب اللبناني، منذ اندلاع الحراك المستمر منذ 7 أيام: "إن لبنان يحتاج إلى تعاون جميع الأطراف في الحكومة من أجل الإصلاحات".



وأضاف: "هناك عراقيل كثيرة أمام طريق الإصلاح.. أحتاج لتعاون الحكومة ومجلس النواب لتحقيق خطط الإصلاح".

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وطلب عون من مجلس النواب إقرار قوانين مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا أمام مجلس النواب بإقرار قانون لإنشاء محكمة خاصة بجرائم المال العام، وآخر لاسترداد الأموال المنهوبة.

ودخلت المظاهرات في لبنان، الخميس، أسبوعها الثاني وسط تمسك مئات آلاف المواطنين بمطالبهم المتمثلة في استقالة الحكومة وتغيير كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والكذب.

وبدأ اليوم الثامن لاحتجاجات لبنان بإضراب شامل وعصيان مدني بمختلف المناطق، رغم قرار الجيش بعدم السماح بقطع الطرقات؛ ما أدى لوقوع صدامات وإصابات، وسط ترقب لكلمة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات.

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان رغم الإصلاحات الاقتصاديّة التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري، الإثنين، لتهدئة الشارع، وهو لم يحدث حتى الآن.

وطالب المحتجون بـ"تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة"، على أن تتبنى الخطوات التالية "إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل".‎