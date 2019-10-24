90 طفلا ينتظرون الإعدام في إيران وسط تحذيرات أممية

كشف مسؤول بالأمم المتحدة عن أن 90 طفلا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران، منتقدا تزايد الظاهرة في طهران رغم حظر قانون حقوق الإنسان تلك العقوبة.

وقال جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن لديه معلومات موثوقة حول انتظار ما لا يقل عن 90 طفلا الآن تنفيذ حكم الإعدام في هذا البلد.

Advertisements

وأضاف: "حتى الآن في 2019، تشير تقديرات إلى أنه تم تنفيذ 173 عملية إعدام في الأقل"، من بينهم شخصان يبلغان من العمر 17 عاما أعدموا بحلول منتصف يوليو/تموز 2019، كما طبقت 7 إعدامات بحق أطفال في عام 2018.



وأعرب رحمن، للجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة، عن قلقه البالغ إزاء الاستخدام الفضفاض لعقوبة الإعدام في إيران.

وأكد أن معدل عقوبة الإعدام هناك "لا يزال أحد أعلى المعدلات في العالم" رغم انخفاض عدد من نفذ بحقهم الإعدام من 507 في 2017 إلى 253 العام الماضي.