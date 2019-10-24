عاجل.. أردوغان يهدد أوروبا مجدداً بفتح الحدود أمام اللاجئين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، اليوم الخميس، أن أبواب العبور إلي أوروبا ستفتح أمام اللاجئين السوريين عندما يحين الوقت لذلك، مششدداً على حرص إدارته على الصمود أمام ما أسماه الهجمات الدولية الكبري.

Advertisements

وأكد أردوغان في كلمة بمجمع الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة أن عملية "نبع السلام" أطلقت "بعدما أخل كثير من حلفائنا بتعهداتهم"، مضيفا أن بلاده انتقلت إلى "استراتيجية القضاء على الهجمات الموجهة ضد بلادنا في مصدرها مباشرة".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه بفضل "نبع السلام" تم تحييد "795 عنصرا من وحدات حماية الشعب الإرهابية فيما وصلت مساحة المنطقة التي أمنها الجيش التركي في العملية إلى 4220 كيلومتر مربع شمالي سوريا".

وشدد أردوغان على أنه "في حالة ظهور المسلحين الأكراد في المنطقة الآمنة بسوريا بعد انتهاء فترة الانسحاب، فإن تركيا ستستخدم حقها في سحقهم".