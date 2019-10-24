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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر وإثيوبيا تتفقان على استئناف أعمال لجنة سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
إتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الخميس، على استئناف فوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء آبي أحمد اتفقا "على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية".
وأضاف أن اللجنة، التي تضم مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان، تستسعى "للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد".
وفي هذا السياق شدد آبي أحمد على التزامه وتمسكه بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي بشأن قضية سد النهضة.
وفي وقت سابق الخميس، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن استعداده للوساطة بين مصر وإثيوبيا لتسوية ملف سد النهضة.
وكانت مصر قبلت دعوة وجهتها الإدارة الأميركية لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن حول سد النهضة.
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