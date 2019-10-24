شكرا لقرائتكم قبيل تظاهرات حاشدة.. حكومة العراق تتأهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبيل تظاهرات حاشدة متوقعة الجمعة، انضم إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تبنّى حماية المتظاهرين حال تعرضهم لأي اعتداء يوم غد، بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد بداية الشهر الحالي أودت بحياة 149 مدنياً معظمهم أصيب بطلقات نارية في الرأس والصدر، أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، في تغريدة لها على تويتر، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، عقد اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، ناقش فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأضافت الحكومة أن عبدالمهدي أكد في حديثه أثناء الاجتماع، أن أولوية قوات الأمن العراقية هي حماية التظاهرات السلمية.

كذلك دعا عبدالمهدي للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

حالة إنذار قصوى

من جهة أخرى، أعلنت وكالة الأنباء العراقية عبر حسابها الرسمي على "تليغرام" نقلا عن وزارة الداخلية، دخول البلاد في حالة الإنذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات الجمعة، وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم، وكذلك حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وقالت إن رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان، ونبها إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي.

كذلك نوّهت إلى أن عطلا جديدا ضرب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع صعوبة التصفح.

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من تظاهرات في العراق

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، كان قد أصدر الأربعاء، أوامر بتكليف وإعفاء عدد من القيادات العسكرية، حيث تم تعيين الفريق الركن قيس المحمداوي قائداً لعمليات بغداد على خلفية إقالة الفريق الركن جليل الربيعي.

وأيضاً تم تكليف اللواء علي الهاشمي قائد عمليات الفرات الأوسط، وتكليف العميد عقيل السعدي قائد الفرقة 11 للجيش العراقي، وتكليف اللواء جبار الطائي قائد عمليات الرافدين.

جاء ذلك بعد قرار اللجنة المشكلة في التحقيق في أحداث المظاهرات التي راح ضحيتها العشرات من العراقيين، والتي أصدرت أمرا بإعفاء عدد من القيادات العسكرية.

"الصدر للعراقيين: سأحميكم"

يذكر أنه وفي آخر التطورات على الساحة العراقية، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، تعهده بحماية العراقيين، وذلك في مسعى منه لرفع معنوياتهم مع اقتراب موعد التظاهرات الشعبية في 25 أكتوبر الحالي احتجاجاً على الوضع المعيشي وتفشي الفساد في البلاد.

وخاطب الصدر المحتجين قائلاً: "في حال الاعتداء عليكم مرة أخرى، فسنتصرف بما يليق وبما يرضي الله ويرضيكم"، مع الإشارة إلى أن أحداث التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد بداية الشهر الحالي أودت بحياة 149 مدنياً معظمهم أصيب بطلقات نارية في الرأس والصدر.

كما دعا الصدر المحتجين في المقابل إلى الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة، وعدم استخدام العنف إلا للدفاع عن النفس.