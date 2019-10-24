إشكال في النبطية بعد مرور سيارة رفع من بداخلها السلاح على المتظاهرين

وقع إشكال في ​النبطية​ بعد مرور ​سيارة​ قال المعتصمون أن سائقها قام بحركات إستفزازية وحمل ​السلاح​ عليهم، فقاموا بمحاصرتها مانعين إياها من إكمال السير، وعلى الإثر تدخل ​الجيش​ مانعا الإشكال من التطور.

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