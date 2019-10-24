داخلية العراق: لا داعي للقلق من انطلاق التظاهرات يوم غد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية انه تم توجيه القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان. وأكدت ان "أجهزة الوزارة ستدخل في حالة الانذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات الجمعة المقبلة".
وشددت على انه " لا داعي للقلق من انطلاق التظاهرات بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة".
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