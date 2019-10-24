داخلية العراق: لا داعي للقلق من انطلاق التظاهرات يوم غد

أعلنت ​وزارة الداخلية العراقية​ انه تم توجيه ​القوات​ الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ ​حقوق الانسان​. وأكدت ان "أجهزة الوزارة ستدخل في حالة الانذار القصوى استعدادا لحماية ​تظاهرات​ الجمعة المقبلة".

وشددت على انه " لا داعي للقلق من انطلاق التظاهرات بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة".