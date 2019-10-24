أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "الرئيس ميشال عون رسم خارطة طريق للاصلاح، على أن يترافق ذلك مع التعديل الحكومي والعمل الآن في مجلس النوّاب لاقرار القوانين بأسرع وقت"، معتبرا ان "‏الشعب مدعو لمواكبة ورشة الاصلاح ومراقبة التنفيذ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البستاني:‏ الرئيس عون رسم خارطة طريق للاصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.