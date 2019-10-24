النشرة: طريق الحاصباني مرجعيون وطريق مرجعيون البقاع لا تزال مقطوعة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، انه "لا تزال طريق ​الحاصباني​ ​مرجعيون​ وطريق مرجعيون ​البقاع​ مقطوعة بالسواتر الترابية والحجارة عند مثلث سوق الخان أمام ​حركة السير​ بالاتجاهين لليوم الثامن على التوالي، ويستمر معه إقفال ​المصارف​ والمؤسسات الحكومية وكذلك ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة في حين تعتبر كافة الطرقات الداخلية بين قرى وبلدات المنطقة سالكة بالاتجاهين دون اي عوائق، بموازاة ذلك يسجل دوريات لافتة للجيش و​قوى الأمن الداخلي​ في المنطقة حفاظا على الأمن والهدوء ومساعدة المواطنين".

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