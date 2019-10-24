جنبلاط: أفضل حل يكمن بالإسراع بالتعديل الحكومي والدعوة لاحقا لانتخابات نيابية وفق قانون عصري

علق رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، قائلا "بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما اننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكون نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي نجد ان أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا الى ​انتخابات​ نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".

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