LBC: فشل المساعي الجدية للقيام بتعديل وزاري والإستقالة ليست مطروحة

أكدت معلومات لقناة الـ"LBC" أنه "خلال ​الساعات​ الـ48 الماضية، كان هناك محاولة جدية للقيام بتعديل وزاري، لكن هذه المساعي فشلت ومسألة التعديل غير مطروحة"، مشيرة الى أنه "بالنسبة للإستقالة الموضوع ليس مطروحا رغم أنه قيد التداول".

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