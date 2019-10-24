النشرة: وصول وحدات مؤللة للجيش اللبناني إلى ساحة سراي النبطية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية عن "وصول وحدات مؤللة للجيش اللبناني إلى ساحة ​سراي النبطية​، حيث عملت ​القوى الأمنية​ على تخصيص مساحة للمعتصمين بجانب الطريق بما يضمن إستمرار اعتصامهم ولا يقطع الطريق العام أمام المواطنين".

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