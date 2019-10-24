الانباء: تأجيل المؤتمر الصحافي لجنبلاط الذي كان مقررا اليوم بالمختارة

تحدثت صحيفة "الابناء" التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي، عن تأجيل المؤتمر الصحافي لرئيس الحزب الإشتراكي ​وليد جنبلاط​ الذي كان مقرراً اليوم في ​المختارة​.

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