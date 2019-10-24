جميعة المصارف أعلنت الإستمرار بالإقفال يوم غد

أعلنت جميعة المصارف في بيان أنه "في ظلّ استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة وإقفال معظم الطرقات، وحرصاً على سلامة العملاء وموظفي القطاع وممتلكاته، تبقى أبواب المصارف مقفلة يوم غد"، مؤكدة أن "عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجَراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الحالي من خلال أجهزة الصرّاف الآلي المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية".
وشددت على "أولويّة وإلحاحيّة الوصول الى حلّ سياسي ناجع للأزمة الراهنة"، مطمئنة المواطنين الى أن "المصارف جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع".
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