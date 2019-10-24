ترامب: سنبني جداراً جميلاً وكبيراً لا يمكن تجاوزه في كولورادو

وعد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بالمضي قدماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال بناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد.

وقال ترامب في خطاب في بيتسبرغ "هل تعرفون لماذا سنفوز ب​نيو مكسيكو​؟ لأنهم يريدون أمن الحدود"، مشيرا الى "أننا نبني جداراً على حدود نيو مكسيكو، ونبني جداراً في كولورادو"، واعداً بأن يكون هذا الجدار "جداراً جميلاً، جداراً كبيراً يعمل حقاً بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى ولا من الأسفل. نحن نبني جداراً في ​تكساس​، ولا نبني جداراً في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها للتوّ".