مسؤول ايراني: الشعب الايراني يمتلك قدرات كبيرة وواسعة

اكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد غلام رضا سليماني ان "الشعب الايراني يمتلك قدرات كبيرة وواسعة النطاق"، مشيراً إلى أنه "لسماحة قائد الثورة الاسلامية توقعات من التعبئة وهي ذات التوقعات من الشعب الايراني لتحقيق الاهداف السامية للثورة الاسلامية".
ولفت إلى أن "قدرات الشعب الايراني كبيرة وواسعة النطاق، وبامكان الحرس الثوري والتعبئة الدخول الى ساحات الى جانب سائر الاجهزة للعمل على تنفيذ اعمال اكبر في ظل مراكمة الجهود والتعاطي الكامل والبناء"، مؤكداً "إننا لا يمكننا ان نمرّ مرور الكرام على الاخطار التي تهدد شبابنا"، قائلل "ان قوافل السائرين على طريق النور" تعد فرصة لتعزيز وترسيخ الثقافة الثورية والمقاومة وقيم الاسلام السامية في صفوف جيل الشباب".
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