مسؤول ايراني: الشعب الايراني يمتلك قدرات كبيرة وواسعة

اكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين التابعة لحرس الثورة ​الاسلام​ية العميد غلام رضا سليماني ان "الشعب الايراني يمتلك قدرات كبيرة وواسعة النطاق"، مشيراً إلى أنه "لسماحة قائد ​الثورة الاسلامية​ توقعات من التعبئة وهي ذات التوقعات من الشعب الايراني لتحقيق الاهداف السامية للثورة الاسلامية".

ولفت إلى أن "قدرات الشعب الايراني كبيرة وواسعة النطاق، وبامكان ​الحرس الثوري​ والتعبئة الدخول الى ساحات الى جانب سائر الاجهزة للعمل على تنفيذ اعمال اكبر في ظل مراكمة الجهود والتعاطي الكامل و​البناء​"، مؤكداً "إننا لا يمكننا ان نمرّ مرور الكرام على الاخطار التي تهدد شبابنا"، قائلل "ان قوافل السائرين على طريق النور" تعد فرصة لتعزيز وترسيخ الثقافة الثورية و​المقاومة​ وقيم الاسلام السامية في صفوف جيل الشباب".