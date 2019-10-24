الدفاع التركية: إتلاف 40 لغما و227 قنبلة في منطقة عملية "نبع السلام" بشمال سوريا

أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الدفاع التركية، ناديدا شبنم أكطوب، أنّ "الأعمال مستمرّة بدقّة لتفكيك الألغام والمتفجرات في منطقة عمليّة "نبع السلام" شمالي سوريا، بهدف تأسيس الأمن وتوفير الظروف اللازمة لعودة الأهالي إلى منازلهم بشكل آمن وطوعي".
ولفتت خلال مؤتمر صحافي عقدته بالعاصمة أنقرة، إلى "استمرار الكشف عن شبكة الأنفاق الطويلة الّتي أنشأها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" داخل المناطق المأهولة بالسكان"، مبيّنةً أنّه "يتمّ أيضًا توزيع الخبز لأهالي المنطقة عبر فرن أنشأته القوات المسلحة التركية في منطقة "تل أبيض"، وتوفير الخدمات العلاجية في محطة للإسعافات الأولية، وخاصة للأطفال".
وكشفت أنّه "تمّ تفكيك 40 لغمًا و227 قنبلة مصنوعة يدويًا حتّى اليوم في منطقة عملية "نبع السلام".
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