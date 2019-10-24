الدفاع التركية: إتلاف 40 لغما و227 قنبلة في منطقة عملية "نبع السلام" بشمال سوريا

أعلنت المتحدّثة باسم ​وزارة الدفاع التركية​، ناديدا شبنم أكطوب، أنّ "الأعمال مستمرّة بدقّة لتفكيك ​الألغام​ والمتفجرات في منطقة عمليّة "نبع السلام" شمالي ​سوريا​، بهدف تأسيس الأمن وتوفير الظروف اللازمة لعودة الأهالي إلى منازلهم بشكل آمن وطوعي".

ولفتت خلال مؤتمر صحافي عقدته بالعاصمة ​أنقرة​، إلى "استمرار الكشف عن شبكة الأنفاق الطويلة الّتي أنشأها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" داخل المناطق المأهولة بالسكان"، مبيّنةً أنّه "يتمّ أيضًا توزيع الخبز لأهالي المنطقة عبر فرن أنشأته القوات المسلحة التركية في منطقة "​تل أبيض​"، وتوفير الخدمات العلاجية في محطة للإسعافات الأولية، وخاصة للأطفال".

وكشفت أنّه "تمّ تفكيك 40 لغمًا و227 قنبلة مصنوعة يدويًا حتّى اليوم في منطقة عملية "نبع السلام".