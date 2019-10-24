البرلمان الأوروبي طالب بالإفراج فورا عن إلهام توهتي المعتقل في الصين

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، أنّ "البرلمان الأوروبي يقدّم دعمه الكامل لعمل إلهام توهتي "الّذي مُنح جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان)، ويُطالب بأن يتمّ الإفراج عنه فورًا من قبل السلطات الصينية" مؤكّدًا أنّ الجامعي "كان ملتزمًا بالعمل في سبيل تحسين التفاهم بين الاويغور واتنية الهان في الصين".
وكان البرلمان منح جائزة ساخاروف إلى توهتي (أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة بكين إلهام توهتي في 2014) الّذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الصين، بتهمة تبنّي نزعة "انفصالية"، في خطوة يمكن أن تثير غضب الصين.
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