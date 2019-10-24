الجثث الـ39 التي عثر عليها بشاحنة في بريطانيا هي لمواطنين صينيين

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة ب​بريطانيا​ يوم أمس هي لمواطنين صينيين.

واكتشف الضحايا داخل حاوية شاحنة في غريز التابعة لإسيكس شرق لندن الأربعاء بعد وقت قصير من وصولها على متن عبّارة من ​بلجيكا​.

وأكدت شرطة إسيكس التي تعمل مع مسؤولين من دائرة الهجرة أن أولويتها تتمثل بمحاولة تحديد هويات الضحايا الذين يعتقد أنهم 38 بالغًا ومراهق واحد.

وتم نقل الشاحنة إلى منطقة أكثر أمنًا قرب مرفأ تيلبوري لإزالة الجثث.

وفي سنة 2000، عثر على جثث 58 مهاجراً سريًا صينيًا داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطاني بينما نجا شخصان فقط.