جائزة "ساخاروف" لحقوق الإنسان للمثقف الأويغوري المسجون إلهام توهتي

منح ​البرلمان الأوروبي​ جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان إلى المثقف الأويغوري إلهام توهتي الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى ​الحياة​ في ​الصين​ بتهمة تبني نزعة "انفصالية"، في خطوة يمكن أن تثير غضب الصين، كما أعلنت كتل سياسية.

وكان ​القضاء​ الصيني حكم على أستاذ ​الاقتصاد​ السابق في جامعة بكين إلهام توهتي في 2014 بالسجن مدى الحياة بتهمة النزعة "الانفصالية" في محاكمة أثارت حملة اعتراضات من قبل حكومات أجنبية ومنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان.