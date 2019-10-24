أردوغان: الأراضي السورية ستبقى سورية ونحاول حل الأزمة وتأمين عودة اللاجئين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "لا يمكن للصامتين عن مقتل الملايين أن يوجهوا النصح لنا"، مشيراً إلى ان "الأراضي السورية ستبقى سورية ونحاول حل الأزمة وتأمين عودة اللاجئين"، لافتاً إلى أن "المجلس الأوروبي اقترح حظر الطيران شمال سوريا وكنا طلبنا ذلك في السابق لحقن دماء الأبرياء".
ولفت إلى "إننا دعونا الزعماء الدوليين لمساعدتنا في المنطقة الآمنة ولكن لم يساعدنا أحد منهم"، مشيراً إلى أنه "عندما هددنا بفتح الحدود أصيبوا بالهلع ومن الممكن أن نفتح حدودنا عندما يحين الوقت لذلك"، مفيداُ بأن "التنظيمات الإرهابية التي كانت تتواجد في سوريا حاولت إقامة دولة مستقلة وتهديد أمننا القومي"، مضيفاً "تركيا تكافح على الصعيد العالمي والعالم اجتمع ضدنا ونحن نواجهم بكل صلابة".
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