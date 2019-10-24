موسكو ترسل "إس-400" إلى صربيا في إطار مناورات









اسماء السيد - موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو أرسلت كتيبة من منظومة صواريخ "إس-400" وأنظمة "بانتسير" المضادة للطائرات إلى بلغراد في أول تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين في صربيا.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم نشر الأنظمة في قاعدة باتاينيتشا خارج العاصمة في إطار التدريبات التي ستجري من 23 حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر.

وهذه المرة الأولى التي ستظهر فيها أنظمة "إس-400" و"بانتسير" في مناورات عسكرية خارج روسيا، وفق البيان.

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وستنفّذ وحدات من قوات الدفاع الجوي الروسية والصربية مهمات مختلفة بشكل مشترك تشمل الكشف عن وتدمير "جميع أنواع الأهداف الجوية للقوات المعادية".

وتأتي التدريبات بعد المرحلة الأولى من المناورات الدفاعية الجوية الروسية الصربية المشتركة "الدرع السلافي 2019" التي جرت في مقاطعة أستراخان الروسية في أيلول/سبتمبر.

وبلغراد أبرز حليفة موسكو على أطراف أوروبا. واستُقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحفاوة عندما سافر إلى البلاد في كانون الثاني/يناير.

ورغم سعي صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنها حافظت على علاقاتها الجيدة مع روسيا.