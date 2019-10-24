الزعيم الكوري الشمالي يأمر بإزالة منشآت كورية جنوبية "قبيحة" (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters زعيم كوريا الشمالية يأمر بإزالة منشآت كورية جنوبية في جبل سياحيالزعيم الكوري الشمالي يأمر بإزالة منشآت كورية جنوبية "قبيحة" (صور)

أمر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بإزالة منشآت سياحية كورية جنوبية في جبل "كومكانغ"، منتقدا سياسة الاعتماد على الجنوب.

وزار كيم جونغ أون جبل "كومكانغ" على الساحل الشرقي وانتقد الاعتماد على كوريا الجنوبية لتشغيل منطقة المنتجع التي كانت تديرها الكوريتان بشكل مشترك، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ، اليوم الأربعاء.

وخلال التوجيه الميداني، أمر كيم بإزالة "جميع المنشآت القبيحة" التي شيدتها كوريا الجنوبية وبناء منشآت جديدة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة في نشرتها باللغة الإنجليزية: "لقد تُرك الجبل مهملا على مدار أكثر من 10 سنوات، ما أوجد خللا وأرضا تستحق أن تكون أفضل".

ووجه الزعيم كيم انتقادات حادة لـ "السياسة الخاطئة للغاية التي اعتمدها الأسلاف الذين كانوا يعتمدون على الآخرين عندما كانت البلاد غير قوية بما فيه الكفاية".

وأضافت الوكالة أنه أصدر تعليماته لإزالة جميع المرافق سيئة المظهر في الجانب الجنوبي من خلال اتفاق مع الوحدة ذات الصلة في الجانب الجنوبي، و"بناء مرافق خدمات حديثة بطريقتنا الخاصة التي تتواءم بشكل جيد مع المناظر الطبيعية لجبل كومكانغ".

وصرح الزعيم بأن جبل "كومكانغ هو أرضنا المكتسبة بكلفة الدم حتى أن الجروف والأشجار فيها مرتبطة بسيادتنا وكرامتنا".

Advertisements

ووضع كيم مهام تفصيلية لتطوير منتجع سياحي ثقافي حديث رائع في منطقة جبل "كومكانغ"، حتى يتمكن الناس من الاستجمام والاستمتاع الكامل بالمناظر الطبيعية للبلاد.

© Reuters

شاهد أيضاً: حياة الرفاهية لزعيم كوريا الشمالية

وبدأت الجولات السياحية إلى جبل "كومكانغ" في عام 1998 وسط ذوبان الجمود في العلاقات بين الكوريتين، لكن تم تعليقها في عام 2008 بعد مقتل سائحة كورية جنوبية بالرصاص على يد حارس كوري شمالي.

ويُعتبر البرنامج السياحي واحدا من المشاريع التعاونية الرئيسية بين الكوريتين، إلى جانب المجمع الصناعي المعلق الآن في بلدة كيسونغ الحدودية الشمالية.

وقالت كوريا الشمالية إنها مستعدة لاستئناف عملها وفقا لاتفاق القمة بين الزعيم كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، في العام الماضي، لكن لم يتم إحراز تقدم كبير بسبب العقوبات العالمية التي تحظر التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.

المصدر: وكالة "يونهاب"