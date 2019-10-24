شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخطة البرلمانية للتمكين السياسى والاقتصادى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف رشاد، فى خطتها خلال دور الإنعقاد الخامس (الأخير)، فى مقدمة أولوياتها، بحث آليات التمكين السياسى والاجتماعى والاقتصادى للشباب.

وتستهدف اللجنة ذلك من خلال عدة آليات من بينها، تمثيلهم في المجالس المحلية باعتبارها الجهة الأولي لتأهيلهم مع توفير الاليات اللازمة لتدريب الشباب وتمكينهم ليصبحوا كوادر سياسية قادرة على تحمل المسؤولية فى المستقبل، بالإضافة إلى تفعيل خطط الدولة فيما يخص توفير فرص عمل للشباب وتفنين أوضاع مشروعات الشباب المتنقلة.

كما تستهدف اللجنة، الوقوف على مدى استفادة الشباب من مبادرة الرئيس بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وتحقيق المبادرة للأهداف المرجوة منها، بالإضافه إلى تفعيل دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال منحها قروضا للشباب بفوائد ميسرة واقامة منتديات توظيف حقيقيه فى كل محافظة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.